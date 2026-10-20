В Самарской области задержали сотрудника Роспотребнадзора из-за "слива данных" табачникам

В Самарской области задержали начальника одного из отдела Роспотребнадзора. Ему грозит ответственность за превышение полномочий.

По предварительным данным, начальник отдела последний год предупреждал знакомого предпринимателя о грядущих проверках и рейдах своих коллег. Предприниматель же торговал табачной и никотиносодержащей продукцией без маркировки. Предполагается, что бизнесмен запасал товар и сбывал его незаконно.

У торговца, по предварительным данным, было не менее семи табачных киосков в Самаре и Новокуйбышевске.

При этом подозреваемый сотрудник Роспотребнадзора имел список адресов для ближайших проверок

Правоохранители посчитали, что предупреждения нарушителя повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, и охраняемых законом интересов общества и государства. Собранные материалы направили в следственные органы для возбуждения уголовного дела по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Санкция статьи предусматривает реальное лишение свободы, пишет Волга-Ньюс.