В Промышленном районе Самары пострадал водитель мопеда

19.10.2026 в 18:49 39-летний водитель, управляя транспортным средством Хендай Сантафе, двигался по Заводскому шоссе со стороны ул. Боярова, в направлении ул. Кабельная, в районе дома № 32Б по проспекту Кирова, при движении по второстепенной дороге не уступил дорогу и допустил столкновение с мопедом Kugoo, под управлением 39-летнего водителя, который двигался по главной дороге, не имея права управления транспортным средством, осуществляя движение без шлема. В результате ДТП водитель мопеда получил телесные повреждения, госпитализирован.