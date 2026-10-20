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До конца осени в Самаре планируют высадить более 1600 деревьев и кустарников

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До конца осени в Самаре планируют высадить более 1600 деревьев и кустарников

До конца осени в Самаре планируют высадить более 1600 деревьев и кустарников. Среди них — тополь, липа, рябина, барбарис, тамариск и другие растения, приспособленные к городу. 

Сейчас в Самаре продолжается активная высадка саженцев деревьев и цветущих кустарников. Отдельное внимание специалисты уделяют озеленению скверов Нефтяников, Басова, Куйбышева, Ветеранов, Лосиному, Октябрю и Шанхаю.

По словам градоначальника, новые растения появятся на улицах Черемшанской, Антонова-Овсеенко, ХХII Партсъезда, Космонавта Губарева, а также на Белогородской в поселке Толевом.

Вдобавок ямы для высадки лип и рябин подготовили на Ташкентской. Ранее жители сообщали, что саженцы на этой улице не приживались. Иван Носков поручил усилить уход за растениями, чтобы избежать дальнейших потерь деревьев, пишет Самарская газета.

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