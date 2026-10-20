В САТОБ имени Д.Д. Шостаковича пройдет концерт «Я люблю тебя, жизнь!»

6 декабря в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет концерт «Я люблю тебя, жизнь!». 6+



Уникальный по своей значимости концерт «Я люблю тебя, жизнь!» при участии Героя труда РФ, Народного артиста СССР Владимира Спивакова, Народной артистки РФ Хиблы Герзмава и Национального филармонического оркестра России.



Творческое содружество Владимира Спивакова и выдающейся певицы началось много лет назад: совместно они реализовали множество ярких проектов в России и за ее пределами, встречаясь на сцене, в телевизионной студии и в студии звукозаписи. Хибла Герзмава стала постоянной участницей концертных программ и фестивалей маэстро, Владимир Спиваков – желанным гостем на ее именном фестивале. Звезда отвечает маэстро взаимностью: «Я горжусь дружбой с Владимиром Спиваковым. Каждая встреча с ним – счастье. Благодарна судьбе за то, что могу выступать с ним и петь для него».



В программе концерта прозвучат любимые и узнаваемые с первых нот песни советских композиторов.

Фото: минкульт СО