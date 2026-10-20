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«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
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«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»

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«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»

24 октября (суббота) в 15.00 Музей-галерея «Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами» (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».
На выставке «Чувства(о) Дома» (6+), которая работает в «Заварке» с начала июля, представлен путеводитель «Прогулка по Ленинскому району» самарской художницы Яны Арбузовой. Работа составлена на основе ощущений от прогулок с собакой Яны – Никсом. Она вдохновила сотрудников Музея-галереи на разработку пешеходной экскурсии для хозяев и их питомцев.
Экскурсанты вместе со старшим научным сотрудником «Заварки» Кириллом Гуровым и кинологом из Школы «Гавс» пройдутся по Самарской площади и окрестностям. Владельцы собак узнают, как правильно себя вести в городе, как обращаться и взаимодействовать с городской собакой, а питомцы будут выполнять команды, «общаться» друг с другом и знакомиться с новыми местами. Прогулка завершится в кофейне «Скуратов», где участники смогут задать кинологу интересующие вопросы.
У этой пешеходной экскурсии есть несколько условий. Возраст собаки должен быть от полутора лет. С собой необходимо иметь пакеты, воду и лакомства для питомца, а также поводок (не шлейку или рулетку) и ошейник. Кроме того, требуется опыт посещения с собакой общественных мест.
Просим обратить внимание: билеты приобретаются по количеству четвероногих участников (1 питомец – 1 билет), владельцам отдельный билет не нужен.
Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.
Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207).
Вход на мероприятие – 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d15kIg

Теги: Мероприятия

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