24 октября (суббота) в 15.00 Музей-галерея «Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами» (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

На выставке «Чувства(о) Дома» (6+), которая работает в «Заварке» с начала июля, представлен путеводитель «Прогулка по Ленинскому району» самарской художницы Яны Арбузовой. Работа составлена на основе ощущений от прогулок с собакой Яны – Никсом. Она вдохновила сотрудников Музея-галереи на разработку пешеходной экскурсии для хозяев и их питомцев.

Экскурсанты вместе со старшим научным сотрудником «Заварки» Кириллом Гуровым и кинологом из Школы «Гавс» пройдутся по Самарской площади и окрестностям. Владельцы собак узнают, как правильно себя вести в городе, как обращаться и взаимодействовать с городской собакой, а питомцы будут выполнять команды, «общаться» друг с другом и знакомиться с новыми местами. Прогулка завершится в кофейне «Скуратов», где участники смогут задать кинологу интересующие вопросы.

У этой пешеходной экскурсии есть несколько условий. Возраст собаки должен быть от полутора лет. С собой необходимо иметь пакеты, воду и лакомства для питомца, а также поводок (не шлейку или рулетку) и ошейник. Кроме того, требуется опыт посещения с собакой общественных мест.

Просим обратить внимание: билеты приобретаются по количеству четвероногих участников (1 питомец – 1 билет), владельцам отдельный билет не нужен.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207).

Вход на мероприятие – 500 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d15kIg