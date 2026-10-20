Количество иностранных номинантов на «Оскар» впервые перевалило за сотню

В категории «Лучший международный художественный фильм» на «Оскар» в этом году отобрали 105 картин — это первый случай, когда число заявок превысило сто. Предыдущий рекорд 2020-го составлял 93 фильма.

Росту числа участников способствовало изменение правил Американской академии кинематографических искусств и наук. Раньше страна могла выдвинуть только один фильм, теперь дополнительно принимаются ленты, получившие главный приз на одном из шести крупных фестивалей — «Сандэнсе», Берлинском, Каннском, Венецианском, Торонтском и Пусанском. Впервые в списке оказались работы из Кипра, Сальвадора и Руанды, а также фильмы из Демократической Республики Конго (впервые за 29 лет) и Шри-Ланки (за 17 лет).

В других категориях также ожидается серьезная борьба: среди фаворитов на «Лучший фильм» — Кристофер Нолан с «Одиссеей», Стивен Спилберг с «Днем разоблачения» и Алехандро Гонсалес Иньярриту с «Диггером». Голосование за шорт-лист пройдет с 7 по 11 декабря, а имена претендентов объявят 15 декабря. Официальные номинанты станут известны 21 января, пишет Коммерсантъ.