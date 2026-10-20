86% россиянок готовы к отношениям с неромантичным мужчиной

Я нашел ошибку
Главные новости:
АвтоВАЗ прокомментировал сокращение дилеров Lada в Москве
АвтоВАЗ прокомментировал сокращение дилеров Lada в Москве
«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке
«Т Плюс» разработала новый экскурсионный маршрут по самарской Безымянке
В Самарской области разгорелся скандал из-за стихийной свалки около леса
В Самарской области разгорелся скандал из-за стихийной свалки около леса
Благодаря государственным мерам противодействия кибермошенникам, число киберпреступлений в России снизилось на треть
Благодаря государственным мерам противодействия кибермошенникам, число киберпреступлений в России снизилось на треть
В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»
В Самарской области стартовал федеральный проект «Женщины за здоровье мужчин»
Молодежь Самарской области приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку
Молодежь Самарской области приглашают поделиться историей о старте карьеры и выиграть путешествие на Камчатку
В Самаре введут доходный ценз для ветеранских выплат на ремонт жилья
В Самаре введут доходный ценз для ветеранских выплат на ремонт жилья
"РКС-Самара" наградили сотрудника месяца, чьи действия помогли сохранить качество воды неизменным для большого района
"РКС-Самара" наградили сотрудника месяца, чьи действия помогли сохранить качество воды неизменным для большого района
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.85
-0.77
EUR 93.23
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Заварка» совместно со Школой для собак «Гавс» проведет пешеходную экскурсию для собак и их владельцев «Сами с усами»
22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
Самарцев приглашают в зоопарк отметить День отца 16 октября
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

86% россиянок готовы к отношениям с неромантичным мужчиной

149
86% россиянок готовы к отношениям с неромантичным мужчиной

Самая романтичная фраза, которую женщина может услышать от мужчины, — «на выходные я всё придумал сам». Теплое сообщение посреди рабочего дня, ужин, когда она устала, и мелочь, о которой он не забыл, трогают сильнее громких жестов. К такому выводу пришли эксперты сервиса для знакомств «Мамба» и ювелирного бренда SOKOLOV после совместного исследования, результаты которого 20 октября приводят «Известия».

Согласно опросу, 42% россиянок связывают романтику прежде всего с заботой в мелочах, когда мужчина помнит, что для нее важно. Еще 27% ценят совместные поездки, прогулки и свидания, и только 14% в первую очередь ждут красивых ухаживаний.

Отказываться от романтики женщины не готовы. Почти две трети (64%) отвечают, что она нужна на любом этапе отношений, а почти каждая пятая особенно ждет ее вначале, чтобы почувствовать интерес к мужчине. Тех, для кого романтика не так важна, оказалось всего 3%.

При этом у женщин нет единого фаворита среди романтичных поступков партнера. Чаще всего они называют выходные, которые он спланировал сам (33%), цветы без повода (31%) и теплое сообщение посреди рабочего дня (31%).

Не меньше женщины ценят и повседневную заботу. 30% россиянок трогает ужин, который мужчина приготовил, когда она устала. Почти столько же ценят заботу во время болезни и внимание к важным для них мелочам (по 29%). При этом лишь 14% женщин считают романтичным, когда мужчина откладывает телефон, чтобы внимательно их выслушать.

Исследователи также выяснили, какие жесты женщины считают пережитком прошлого. Главным антитрендом женщины чаще всего называют огромного плюшевого медведя, так ответил 41%. Каждая пятая считает устаревшей надпись мелом на асфальте под окном, еще 17% — лепестки роз на кровати. У публичного признания длинным постом в соцсетях и комнаты с шариками примерно поровну голосов (16% и 15%).

А вот классика держится лучше. Лишь 11% считают устаревшим огромный букет из 101 розы, а 37% уверены, что ни один из этих жестов не выходит из моды, если он сделан от души.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почти половина опрошенных снимает товар в магазине, чтобы посоветоваться с близкими перед покупкой
20 октября 2026, 10:22
Почти половина опрошенных снимает товар в магазине, чтобы посоветоваться с близкими перед покупкой
Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про отношение россиян к тому, что с 1 сентября 2026 года официально разрешили фотографировать товар в зале... Общество
162
Назван самый популярный кофейный напиток у россиян осенью
20 октября 2026, 10:07
Назван самый популярный кофейный напиток у россиян осенью
Половина опрошенных укладывается в сумму 2 тыс. рублей в месяц. До 1 тыс. рублей на кофе расходуют 30% респондентов. Общество
168
32% самарцев не готовы снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом
20 октября 2026, 09:42
32% самарцев не готовы снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом
Опрошенные от 35 до 45 лет реже жертвуют доходом, чем те, кто старше, и те, кто младше. А вот средняя доля уступок у всех одинаковая — по 9%. Общество
153
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
20 октября 2026  11:43
В Самарской области сохранят плату за мусор по площади жилья
156
Вячеслав Федорищев:
19 октября 2026  22:02
На совещании облправительства обсудили инициативу об ограничении продажи вейпов в Самарской области.
558
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание, одним из вопросов которого обсудили сохранность зеленых насаждений в регионе.
19 октября 2026  19:11
Вячеслав Федорищев поручил пересмотреть подходы в озеленении региона
604
235 проектов благоустройства в 2026 году реализуют по программе «Народный бюджет Самарской области».
19 октября 2026  18:48
На оперативном совещании с губернатором в Самаре обсудили реализацию проектов благоустройства территорий
679
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
18 октября 2026  11:03
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня отца
975
Весь список