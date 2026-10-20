86% россиянок готовы к отношениям с неромантичным мужчиной

Самая романтичная фраза, которую женщина может услышать от мужчины, — «на выходные я всё придумал сам». Теплое сообщение посреди рабочего дня, ужин, когда она устала, и мелочь, о которой он не забыл, трогают сильнее громких жестов. К такому выводу пришли эксперты сервиса для знакомств «Мамба» и ювелирного бренда SOKOLOV после совместного исследования, результаты которого 20 октября приводят «Известия».

Согласно опросу, 42% россиянок связывают романтику прежде всего с заботой в мелочах, когда мужчина помнит, что для нее важно. Еще 27% ценят совместные поездки, прогулки и свидания, и только 14% в первую очередь ждут красивых ухаживаний.

Отказываться от романтики женщины не готовы. Почти две трети (64%) отвечают, что она нужна на любом этапе отношений, а почти каждая пятая особенно ждет ее вначале, чтобы почувствовать интерес к мужчине. Тех, для кого романтика не так важна, оказалось всего 3%.

При этом у женщин нет единого фаворита среди романтичных поступков партнера. Чаще всего они называют выходные, которые он спланировал сам (33%), цветы без повода (31%) и теплое сообщение посреди рабочего дня (31%).

Не меньше женщины ценят и повседневную заботу. 30% россиянок трогает ужин, который мужчина приготовил, когда она устала. Почти столько же ценят заботу во время болезни и внимание к важным для них мелочам (по 29%). При этом лишь 14% женщин считают романтичным, когда мужчина откладывает телефон, чтобы внимательно их выслушать.

Исследователи также выяснили, какие жесты женщины считают пережитком прошлого. Главным антитрендом женщины чаще всего называют огромного плюшевого медведя, так ответил 41%. Каждая пятая считает устаревшей надпись мелом на асфальте под окном, еще 17% — лепестки роз на кровати. У публичного признания длинным постом в соцсетях и комнаты с шариками примерно поровну голосов (16% и 15%).

А вот классика держится лучше. Лишь 11% считают устаревшим огромный букет из 101 розы, а 37% уверены, что ни один из этих жестов не выходит из моды, если он сделан от души.