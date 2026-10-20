32% самарцев не готовы снижать зарплатные ожидания ради работы рядом с домом

В опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Экономия на транспортных расходах и сокращение времени на дорогу — в приоритете у многих. Близость места работы к дому может стать поводом пересмотреть финансовые ожидания: в подобной ситуации 27% соискателей согласны на минус 5% от запрашиваемой ими в резюме суммы, 6% — на минус 15%, 2% — на минус 20%, 3% — на минус 25% и более. Средний размер уступки составил 9%.



32% самарцев не станут снижать запросы ради работы рядом с домом.



Опрошенные от 35 до 45 лет реже жертвуют доходом, чем те, кто старше, и те, кто младше. А вот средняя доля уступок у всех одинаковая — по 9%.



Респонденты с высшим образованием уступают в среднем чуть меньше, чем со средним профессиональным — 9 и 10% соответственно, а торгуются одинаково часто.



35% горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей не готовы получать меньше из-за близости места работы, при этом среди тех, кто открыт к переговорам, снизить доход согласны в среднем на 10%. Среди зарабатывающих до 150 тысяч категорично настроены 29%, а средняя уступка составляет 9%.



Среди распространенных профессиональных групп наиболее жестко настроены врачи (61% не готовы снижать зарплатные ожидания), администраторы (54%), водители (46%), учителя (45%) и медсестры (43%). Чаще других согласны на компромисс главные бухгалтеры (только 13% не пожертвуют доходом), бухгалтеры (23%) и системные администраторы (24%). При этом самый высокий средний процент уступки (если анализировать ответы тех, кто на снижение запросов потенциально согласен) — у водителей (15%), врачей (12%), дизайнеров и учителей (по 10%), самые низкие — у офис-менеджеров (8%).



Время проведения: 30 сентября — 12 октября 2026 года