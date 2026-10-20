В Самарской области взыскано 4,8 млн рублей и изъята квартира стоимостью 21 млн у экс-директора дома-интерната

В Специализированном отделе судебных приставов по Самарской области ГМУ ФССП России судебные приставы завершили процедуру обращения в доход Российской Федерации имущества бывшего директора дома-интерната.

Основанием для принудительного изъятия послужило неисполнение должностным лицом обязанностей по предоставлению сведений о доходах и расходах.

Бывший директор приобрела квартиру стоимостью 21 миллион рублей. Сумма сделки многократно превысила ее совокупный доход за три последних года, предшествующих приобретению недвижимости. При этом чиновник не смогла документально подтвердить законность происхождения денежных средств. Кроме того, в отчетном периоде были выявлены иные расходы на общую сумму 4,3 миллиона рублей, также оставшиеся без финансового обоснования.

На основании вынесенного решения сотрудники Федеральной службы судебных приставов возбудили исполнительное производство. В связи с уклонением гражданина от добровольного погашения задолженности в установленный срок, был начислен исполнительский сбор в размере 519 тысяч рублей.

Таким образом, общая сумма поступивших в федеральный бюджет средств (включая денежные взыскания и исполнительский сбор) составила 4,8 миллиона рублей. Имущественный актив в виде квартиры передан территориальному управлению Росимущества для дальнейшей реализации или использования государственными органами.