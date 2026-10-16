Судебные приставы взыскали 660 тысяч рублей с нарушителей ПДД в Самарской области

С начала октября судебными приставами отделения по исполнительному розыску ГУФССП России по Самарской области в ходе разыскных мероприятий установлено нахождение 8 транспортных средств, принадлежащих должникам по штрафам ПДД.

В отношении данных жителей областной столицы на исполнении в Службе находится 472 исполнительных производства. После ареста транспортных средств 6 должников полностью погасили имеющуюся задолженность на общую сумму свыше 660 тысяч рублей. Те автолюбители, которые долги по штрафам не оплатили, могут расстаться со своим автомобилями. В отношении арестованных транспортных средств проведут оценку, а затем их передадут на торги.

Всего с начала 2026 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области с должников, нарушавших ПДД, было взыскано свыше 225 миллионов рублей.