Свыше миллиарда рублей взыскали судебные приставы региона с должников по алиментам

Служба судебных приставов уделяет приоритетное внимание исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей. Вопросы по данной категории исполнительных производств прорабатываются, в том числе, и в ходе личных приемов граждан, проводимых руководством регионального управления.

С начала 2026 года сотрудниками Службы в отношении 1 389 должников составлены протоколы по ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и возбуждено 741 уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

В отношении 7,8 тысячи алиментщиков действует ограничение в праве выезда за пределы страны и 3,4 тысячи должников ограничены в праве управления автомобилем или другим транспортным средством.

Благодаря принятым судебными приставами мерам с начала 2026 года в пользу детей взыскано почти 1,3 миллиарда рублей.