Цены на огурцы в России упали на 3,7 процента к концу сентября

К концу сентября цены на огурцы в крупных розничных сетях снизились в среднем на 3,7 процента в годовом выражении. Об этом заявил исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Его слова приводит РИА Новости.

За первый месяц осени средняя розничная стоимость огурцов на внутреннем рынке упала до 123,7 рубля за килограмм. За неделю цена сократилась почти на два процента, уточнил Востриков. «Цены на огурцы снижаются по недельным сравнениям и относительно аналогичных периодов прошлого года», — резюмировал он.

Тенденцию удешевления огурцов в начале осени Востриков назвал традиционной. Цены на популярные овощи, пояснил он, подвержены высокой сезонной волатильности в течение года. После зимнего периода стоимость огурцов обычно снижается по мере наращивания предложения.