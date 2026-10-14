В России захотели отменить детский тариф в такси

В министерстве транспорта России намерены до конца 2026 года внести на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому в такси запретят устанавливать наценки за перевозку детей. Об этом пишет ТАСС.

По мнению министра транспорта Андрея Никитина, родителей необходимо избавить от необходимости нести дополнительные траты исключительно из-за наличия ребенка в салоне, а сам вопрос «неоправданно высоких чеков» при поездках с несовершеннолетними «назрел давно».

В ведомстве отмечают, что на данный момент в партнерстве с одним из сервисов прорабатывается модель использования скидочных промокодов для многодетных семей. Нововведение уже тестируется в Башкирии.

Сообщается также, что сегодня все водители, задействованные в сервисе пассажирских перевозок, обязаны иметь в машине детское кресло. При этом Никитин уверен, что родители не должны переплачивать за своих детей.