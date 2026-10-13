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В Самаре до 26 октября ограничат движение на Вилоновской

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В Самаре до 26 октября ограничат движение на Вилоновской

В центре Самары вводят временные ограничения для автомобилистов и пользователей средств индивидуальной мобильности. Как сообщили в администрации города, с 19:00 12 октября и до 19:00 26 октября будет частично перекрыт участок возле дома № 10 по улице Вилоновской. Причина — работы на объекте сетевой инфраструктуры Средневолжской газовой компании.

Для минимизации неудобств для проезда оставят одну полосу автодороги в направлении «к Волге».

Из-за ограничений изменится схема движения автобусов № 24 и № 91. С 12 по 20 октября в направлении центра города они поедут через улицы Полевую, Галактионовскую, Вилоновскую, Самарскую, Красноармейскую и далее по своим маршрутам. В обратном направлении — по тем же улицам. С 20 по 26 октября маршрут пройдет по Полевой, Молодогвардейской, Вилоновской, Самарской, Красноармейской и далее по обычным трассам.

Кроме того, ориентировочно до 21:00 20 октября частично ограничено движение на участке улицы Молодогвардейской — от Ульяновской до Студенческого переулка, где обновляют теплосеть.

В городском департаменте транспорта отметили, что перевозчики провели дополнительный инструктаж с водителями о необходимости соблюдать временные схемы. Жителей и гостей города просят заранее планировать поездки, пишет 63.ру.

Теги: Городской транспорт

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