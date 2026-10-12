Названо имя нового главы Кировского района Самары

Вячеслав Суслин с 12 октября возглавил администрацию Кировского района Самары. Ранее он занимал должность заместителя главы Ленинского района, где курировал вопросы экономики и потребительского рынка. Об этом сообщили в городской администрации.

Новый руководитель имеет профильное образование Самарского государственного аэрокосмического университета и степень MBA. С 1994 по 2017 год работал на руководящих постах в коммерческом секторе, а с 2018 года перешел на муниципальную службу, пишет Самарская газета.

Игорь Рудаков, возглавлявший район 11 лет, покинул свой пост в конце сентября.

фото: администрация Самары