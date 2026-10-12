В Волжском районе за прошедшие выходные произошли несколько пожаров

10 октября в 16:48 поступило сообщение о пожаре в поселке Дубовый Умёт. По прибытии было установлено что горит строительный мусор на площади 500 квадратных метров. На тушение были поданы 2 ствола «Б». В 17:45 была объявлена локализация пожара, в 18:12 – ликвидация открытого горения. К счастью, пострадавших нет.

В 18:20 поступило сообщение о пожаре в посёлке Чёрновский на улице Школьной. Уже на месте огнеборцы установили, что горит баня на площади 20 квадратных метров. На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б». В 18:50 была объявлена локализация пожара, в 19:05 – ликвидация пожара. Пострадавших нет.

11 октября в 12:52 поступило сообщение о еще одном пожаре в посёлке Чёрновский на улице Набережной. К месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 158 пожарно-спасательного отряда № 46. Уже на месте огнеборцы установили, что горит баня на площади 20 квадратных метров. На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б». В 13:16 была объявлена локализация пожара, в 13:27 – ликвидация пожара. Пострадавших нет.

Причины пожаров устанавливаются.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"