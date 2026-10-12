183-й учебный центр Минобороны РФ проводит набор абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования

Воздушно-космические силы России проводят набор абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования в 183 учебном центре.
Учебный центр готовит квалифицированных технических специалистов для Воздушно-космических сил России по авиационным специальностям.
В учебный центр принимаются:
- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;
- граждане, прошедшие военную службу, и проходящие военную по призыву, до достижения ими возраста 30 лет;
- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до
достижения ими возраста 30 лет.
Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. Результаты ЕГЭ при поступлении не учитываются, абитуриенты предоставляют аттестат об окончании 11 классов или диплом о среднем профессиональном образовании, затем проходят профессиональный отбор кандидатов.
Подробная информация размещена на официальном сайте 183-го учебного центра 183uc.mil.ru.