183-й учебный центр Минобороны РФ проводит набор абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования

Воздушно-космические силы России проводят набор абитуриентов для обучения по программам среднего профессионального образования в 183 учебном центре.

Учебный центр готовит квалифицированных технических специалистов для Воздушно-космических сил России по авиационным специальностям.

В учебный центр принимаются:

- граждане, не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;

- граждане, прошедшие военную службу, и проходящие военную по призыву, до достижения ими возраста 30 лет;

- военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до

достижения ими возраста 30 лет.

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. Результаты ЕГЭ при поступлении не учитываются, абитуриенты предоставляют аттестат об окончании 11 классов или диплом о среднем профессиональном образовании, затем проходят профессиональный отбор кандидатов.

Подробная информация размещена на официальном сайте 183-го учебного центра 183uc.mil.ru.