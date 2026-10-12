Самарский свинокомплекс «Центр-Резерв», задолжав сотни миллионов, ушел в дефолт

Оператор крупного производителя свинины, ООО «Центр-Резерв», остановил расчеты с держателями своих облигаций. Инвесторы уже потребовали от компании досрочного возврата им более 624 млн рублей. Финансовый коллапс эмитента официально подтвердило агентство АКРА, понизив его рейтинг до дефолтного уровня D.

ООО «Центр-Резерв» позиционирует себя как крупнейшего производителя свинины в Самарской области. Изначально компания специализировалась на продаже зерна, однако с 2019 года переключилась на управление свинокомплексом в Красноармейском районе губернии. За свою историю свинокомплекс неоднократно менял операторов, и эти процессы сопровождались нюансами в обслуживании долговых обязательств, пишет Обоз-инфо.