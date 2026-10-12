Екатерина Матвеева возглавила самарский минкульт официально

Министром культуры Самарской области назначена Екатерина Матвеева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Об этом сообщает региональный минкульт 12 октября 2026 года.

Ранее чиновница возглавляла министерство туризма Самарской области. На минувшей неделе Вячеслав Федорищев анонсировал объединение министерств культуры и туризма в единый орган исполнительной власти.

По словам Екатерины Матвеевой, слияние министерств — не просто формальная реформа, а осознанный шаг к созданию единого культурного кода Самарской области. Работа будет строиться не «с чистого листа», а на базе уже имеющегося наследия: его предстоит сохранить, переосмыслить и превратить в ресурс для развития территории.

Прежний руководитель самарского минкульта Ирина Калягина стала председателем областной Общественной палаты, сменив на этом посту Виктора Сойфера. Вместе с ним организацию покинул прежний зампред Общественной палаты, экс-губернатор Самарской области Константин Титов, пишет СитиТрафик.