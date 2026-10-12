Спортсмены региона - победители и призеры Спартакиады народов России

С августа по октябрь в нашей стране проходило комплексное спортивное соревнование по летним олимпийским видам спорта - Спартакиада народов России.

Победителями Спартакиады народов России стали Кирилл Бородачев (фехтование, рапира), Александр Кудашев (плавание, баттерфляй 200 м), Софья Палкина (легкая атлетика, метание молота), Наталья Ермакова и Алена Сухова (парусный спорт, 49-й FX), Елизавета Шутова и Максим Семенов (парусный спорт, Накра 17 смешанный), Ирина Рогозина (тхэквондо, 49 кг), Кира Скворцова (тхэквондо, 67 кг).

Серебряные призеры: Елизавета Тисленко (велоспорт – кросс-кантри), Кирилл Миллер (велоспорт – шоссе, индивидуальная гонка), Марина Комина (велоспорт – шоссе, групповая гонка), Вита Майданик (дзюдо, 57 кг), Дмитрий Нартов (прыжки на батуте), Андрей Щепетков (пулевая стрельба, МП-60СС), Виктория Ерёмина (тхэквондо, 49 кг).

Бронзовые медали у Дарьи Фоминой (велоспорт – шоссе, индивидуальная гонка), Анны Тимофеевой и Дениса Репичева (пулевая стрельба, ПП-ПС), Анастасии Банновой (тхэквондо, 67 кг).

Фото: минспорта СО