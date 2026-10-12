«Почта России» получит допсредства за счет доставки пенсий

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев рассказал, что «Почта России» получит допфинансирование за счет повышения выплачиваемой Фондом пенсионного и социального страхования комиссии за доставку пенсий. Об этом пишет «Интерфакс».

«Очень важное решение было принято: мы закладываем в части поддержки «Почты России» увеличение комиссии за доставку пенсий. Соответствующее решение отражено в проекте бюджета Соцфонда, который внесен в Госдуму в общем пакете», — сказал глава ведомства.

Шадаев также отметил, что сейчас такая комиссия в пользу «Почты России» составляет 1,17%, а в следующем году она повысится до 1,5%.

До этого Правительство утвердило размер платы за прием заявлений на получение госуслуг и доставку готовых документов через «Почту России» и многофункциональные центры (МФЦ). Согласно документу, стоимость одной услуги не должна превышать 5 тысяч рублей. Всего платных опций будет две: прием заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, а также доставка и вручение готовых документов. Полученные средства предлагается направлять на расходы почты и МФЦ.

Планируется, что постановление вступит в силу с 1 марта 2027 года, пишет Газета.