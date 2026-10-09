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В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
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В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»

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«Живая память: учитель, воин, наставник»: в Самарском государственном социально-педагогическом университете прошла встреча студентов с ветеранами СВО.

В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник». Она была приурочена к празднованию Дня учителя и совпала с Днём работника дополнительного образования. Участниками стали студенты, преподаватели, ветераны СВО, представители фонда «Защитники Отечества» и школьных музеев.
Открывая встречу, организаторы подчеркнули: среди присутствующих ветеранов есть те, кто и сегодня посвящает себя дополнительному образованию – ведёт кружки, занимается с юнармейцами и передаёт молодёжи бесценный опыт. Студентам пожелали быть активными, брать пример с таких людей и помнить, что именно им строить будущее страны.
В начале встречи самарский филиал фонда «Защитники Отечества» передал ректору вуза и студентам книгу «У каждого война СВОя» - сборник рассказов участников специальной военной операции, подготовленный Самарской областной писательской организацией при поддержке и содействии самарского филиала фонда «Защитники Отечества», Общественной палаты Самарской области и Министерства культуры региона. Кроме того, благодарственное письмо за поддержку и содействие в патриотическом воспитании было вручено ректору вуза Светлане Бакулиной.
Обращаясь к студентам и ветеранам, Светлана Бакулина отметила неразрывную связь истории университета с историей страны.
«У нас в регионе педагогический университет – старейший корпус вуза, всё высшее образование началось здесь. Сейчас 67 студентов разных форм обучения находятся в зоне СВО, мы с ними на связи. Воспитывать современного учителя нельзя в отрыве от истории страны. Вот почему мы встречаемся здесь, вот почему для нас важны те встречи, которые проходят с героями прошлых войн, с героями сегодняшней военной операции. Вот почему эту память мы свято храним», - подчеркнула она.
Руководитель самарского филиала фонда «Защитники Отечества» Наталья Полянскова обратила внимание студентов на уникальность момента: многие события, о которых идёт речь, ещё не описаны в учебниках, а их свидетелями становятся сами молодые люди.
«Вы сегодня услышите то, чего пока нет в учебниках по истории. Вы – свидетели событий, связанных с СВО. В нашей деятельности мы придаём огромное значение патриотическому воспитанию, ведь любовь к Родине начинается с уважения к её истории, культуре и готовности трудиться на её благо», - сказала Наталья Полянскова.
Почётными гостями встречи стали ветераны СВО. Дмитрий Курташкин преподает в самарской школе № 26, руководит юнармией и военно-патриотическим клубом «Ермак». Награждён медалями «За участие в СВО» и «За возвращение Крыма». Недавно в качестве наставника он принял участие в Семейной Зарнице в Волгограде, где делился опытом с молодёжью. Другой ветеран СВО Сергей Сибилёв является выпускником региональной программы Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева «Школа героев», также он – директор НКО «Сердце воина». С 2022 по 2025 год проходил службу в Вооружённых Силах Российской Федерации, выполняя задачи в ходе специальной военной операции. Зарекомендовал себя как грамотный офицер и тактик, последовательно занимая должности командира разведывательного взвода и командира разведывательного батальона 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Награждён Орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость» II степени.
К будущим учителям ветераны обратились с особыми словами наставления.
«Вы выбрали профессию учителя – значит, выбрали ответственность. Просвещать – это не только давать знания. Это значит воспитывать сердце, учить отличать правду от лжи и любить Родину. Будьте для своих учеников не просто уроком, а примером – так же, как для нас были примером наши учителя-фронтовики», - обратился к студентам Дмитрий Курташкин.
«Учитель и воин стоят рядом: один защищает будущее словом и знанием, другой — оружием. Но и наставник, и защитник делают одно дело – берегут страну и её память. Будущим педагогам желаю не бояться трудностей, держаться своих принципов и помнить: за каждым классом – Россия», - продолжил Сергей Сибилёв.
Центральной темой разговора стала связь двух миссий – просвещения и защиты Отечества. На первый взгляд они кажутся разными: одна – о знаниях, книгах и исследованиях, другая – о смелости и готовности встать на защиту своего дома и своей страны. Однако именно школьный музей помогает увидеть между ними крепкую и неразрывную связь.
На встрече присутствовали актив музея школы № 81 имени Героя Советского Союза В. Н. Жалнина городского округа Самара и руководитель музея Ирина Башкардина. Юные экскурсоводы вместе с руководителем поделились историей выпускников школы, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной войны. Школу № 81 и Самарский государственный социально-педагогический университет связывает давняя дружба и договор о сотрудничестве: студенты вуза проходят педагогическую практику на базе школы, и каждая группа обязательно посещает школьный музей.
Особый отклик вызвали истории, собранные в школьном музее. В разделе «Завтра была война» находятся фотографии учителей и выпускников – участников Великой Отечественной войны. Одна из них – выпускник 1941 года Володя Феоктистов, бывший комсорг школы. Долгое время о нём было известно немного: два письма с фронта, фотографии мамы, сестры и класса, а также то, что после войны комсомольской организации школы было присвоено его имя. На сайте «Память народа» удалось уточнить воинское звание, фронтовой путь, сведения о награде и дате гибели. Володя участвовал в битве за Ленинград и погиб на Пулковских высотах 15 января 1944 года – именно в тот день, когда войска Красной армии нанесли сокрушающий удар по немецко-фашистским захватчикам, освободив Ленинград от блокады.
Позже в музей приехали активисты музея школы № 90. Среди них совершенно случайно оказалась внучатая племянница Володи Феоктистова. Она сразу узнала родственника по фотографии. Через некоторое время состоялась встреча с семьёй Феоктистовых. В семейном архиве оказалось ещё 28 писем с фронта и личная медаль Володи «За оборону Ленинграда», которую однополчане прислали матери после его гибели. Письма скопировали, расшифровали и издали отдельным альбомом. Так несколько скупых фактов превратились в подробную героическую историю жизни человека, которым гордится вся школа.
Есть в музее и истории учителей-участников войны. В 1941 году на фронт ушли директор школы Фёдор Фёдорович Захаров, завуч Леонид Семёнович Бакшеев и ещё 10 преподавателей. Они закрыли классные журналы и ушли воевать с врагом, а в 1945-м только четверо из них остались в живых и вернулись в школу. Это учитель истории Сергей Павлович Осанкин, учитель математики и другие педагоги. И это вовсе не далёкая история: в сентябре 2026 года на 90-летнем юбилее школы выпускники 1970–1990-х годов с огромным уважением вспоминали своих учителей-фронтовиков и рассказывали, какую огромную роль они сыграли в выборе профессии и в жизни каждого из них. 
Кроме того, в школе есть экспозиция, посвящённая событиям и участникам СВО. Многие ребята занимаются волонтёрской работой. Самый молодой волонтёр – четвероклассник Саша Батьков, сын погибшего на СВО бойца. На выставку он передал маскировочную сеть, которую сплёл сам.
«Когда мы готовим уроки мужества и проводим экскурсии по тематическим выставкам, мы сохраняем живую память о подвигах и событиях. Наш музей небольшой, но храним мы в нём ровно то, что делает школу родной, учеников – хорошими людьми, и учит делать в жизни правильный выбор», - прокомментировала Ирина Башкардина, руководитель музея истории школы № 81 городского округа Самара.
В завершение встречи студенты смогли задать почётным гостям свои вопросы. Разговор о живой памяти, преемственности поколений и ответственности учителя стал для будущих педагогов не просто мероприятием, а важным уроком: просвещение и защита Отечества – две стороны одной миссии, а память о героях начинается с уважения к своей школе, своей семье и своей стране.

 

Фото:   самарский филиал госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Мероприятия Самара

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