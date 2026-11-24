Сегодня министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков с рабочим визитом посетил производственную площадку «Самарского Завода Полимерных Изделий» в Самаре.

Предприятие специализируется на выпуске специализированной полимерной тары и расходных материалов для сбора, транспортировки и утилизации медицинских отходов всех классов опасности.

С 2025 года завод является активным участником федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Внедрение бережливых технологий и инструментов научной организации труда помогает предприятию наращивать объемы выпуска без привлечения колоссальных затрат.

В ходе визита министр осмотрел производственные цеха и обсудил с руководством завода дальнейшие планы развития.

Факты о СЗПИ:

• Ежемесячно перерабатывает свыше 300 тонн полиэтилена в готовую продукцию;

• Выпускает широкий спектр изделий: баки и емкости для медотходов, контейнеры для дезинфекции и сбора острого инструментария, пакеты для автоклавирования, дезинфицирующие коврики;

• Обеспечивает продукцией больницы, поликлиники и лаборатории по всей России.

«Самарский завод полимерных изделий решает стратегическую задачу обеспечения системы здравоохранения безопасной отечественной продукцией. Очень важно, что с 2025 года предприятие включилось в проект по повышению производительности труда: оптимизация линий и бережливые методики позволяют коллективу уверенно справляться с растущим портфелем заказов и повышать эффективность каждого рабочего места», — подчеркнул Денис Гурков, сообщает пресс-служба Минпромторга Самарской области.

Фото: Минпромторг Самарской области