В Самаре в Доме офицеров сотрудники Управления по вопросам миграции областного главка МВД приняли участие в торжественной церемонии вручения первых паспортов юным жителям региона.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России!», реализуемой по инициативе Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, формирования у молодёжи уважительного отношения к государственным символам и документам.

В торжественной обстановке полицейские вручили самым активным юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста, главный документ, удостоверяющий личность.

Поддержать ребят пришли их родители и законные представители.

Торжество началось с исполнения Государственного гимна Российской Федерации.

Сотрудники полиции поздравили подростков с значимым событием, рассказали об их правах и обязанностях и призвали ребят бережно относиться к паспорту, помнить о том, что быть гражданином России - это высокая честь и ответственность.

Завершилось мероприятие принесением клятвы: юные патриоты произнесли обещание на верность Отечеству и сделали памятные фотографии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области