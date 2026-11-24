30 ноября на сцене Александринского театра в рамках III Фестиваля искусств имени Ф.И. Шаляпина «Дар» Самарский академический театр оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича представит одноактные балеты «Ленинградская симфония» и «Барышня и хулиган» на музыку Д.Д. Шостаковича. 12+

В год 120-летия со дня рождения Д.Д. Шостаковича Фестиваль искусств имени Ф.И. Шаляпина обращается к творчеству великого композитора, чья музыка продолжает звучать сегодня по всему миру и находить отклик у новых поколений слушателей.

«Ленинградская симфония»

Создатели спектакля: балетмейстер-постановщик – Вячеслав Хомяков, музыкальный руководитель и дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, художник-постановщик – Андрей Войтенко (по эскизам Михаила Гордона), художник по костюмам – Татьяна Ногинова (по эскизам Михаила Гордона), художник по свету – Александр Наумов.

Одноактный балет на музыку первой части Седьмой «Ленинградской» симфонии до мажор (1941, оp. 60). Премьера этой симфонии состоялась 5 марта 1942 года на сцене Куйбышевского театра оперы и балета. Балет, либретто и хореография которого созданы Игорем Бельским, на тот момент артистом балетной труппы театра имени Кирова (ныне Мариинский театр), был впервые представлен на сцене 14 апреля 1961 года. Оформление создавал художник-плакатист Михаил Гордон. «Ленинградская симфония» ознаменовала собой уход от реалистичности драматического балета предыдущей эпохи, 1930-х-1950-х годов, к новой, более абстрактной эстетике, в которой танцевальная структура строится сообразно музыкальной – эта эстетика получит название «хореографический симфонизм».

Балет состоит из трех частей: «Безмятежное счастье», «Нашествие», «Реквием». Его герои – Юноша и Девушка, чью безмятежную жизнь нарушает нашествие Варваров. Ценой жизни Юноша дает отпор врагам.

В Советском союзе этот балет ставился повсеместно. В Куйбышев спектакль пришел в 1986 году, постановку осуществлял сам Игорь Бельский, дирижером-постановщиком стал главный дирижер театра Александр Говоров. Как и новая постановка 2020 года, предыдущий спектакль был оформлен по мотивам сценографии Михаила Гордона. Возвращением «Ленинградской симфонии» на самарскую сцену руководил балетмейстер-репетитор Мариинского театра Вячеслав Хомяков.

Действующие лица и исполнители:

Юноша – заслуженный артист Самарской области Сергей Гаген

Девушка – заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Ксения Овчинникова

Предатель – Искандар Абельгузин

«Барышня и хулиган»

Создатели спектакля: дирижёр-постановщик – Евгений Хохлов, балетмейстер-постановщик – Сергей Мохначёв, художник-постановщик – Андрей Войтенко (с использованием эскизов Валерия Доррера), художник по костюмам – Татьяна Ногинова (с использованием эскизов Валерия Доррера), художник по свету – Александр Наумов.

История «Барышни и хулигана» берёт своё начало в 1895 году, когда была издана повесть итальянского писателя Эдмондо де Амичиса «Учительница рабочих». В том же году книга вышла в России в переводе Александры Каррик. В 1918 году на основе рассказа Владимир Маяковский написал сценарий к фильму «Барышня и хулиган», в котором снялся сам в роли хулигана. Действие фильма было перенесено в дореволюционную Россию.

Одноактный балет «Барышня и хулиган» впервые был представлен на сцене Ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне – Михайловский театр) в 1962. Либретто по мотивам одноимённого киносценария Владимира Маяковского написал Александр Белинский, а балетмейстер Константин Боярский придумал хореографическое решение. Музыка же была взята из трёх балетов Дмитрия Шостаковича – «Болт», «Золотой век» и «Светлый ручей», а также в партитуру вошли фрагменты из музыки Шостаковича к кинофильмам. После премьеры балет начал своё триумфальное шествие по стране: он был поставлен более чем в 20 городах Советского Союза.

Премьера в Куйбышевском театре оперы и балета состоялась в 1966 году в постановке Светланы Шеиной. В 2023 году состоялась премьера новой постановки балета на сцене Шостакович Опера Балет.

Действующие лица и исполнители:

Барышня – Анастасия Голощапова

Хулиган – заслуженный артист Самарской области Сергей Гаген

Вожак – заслуженный артист Самарской области Дмитрий Пономарёв

Подруга Вожака – Полина Чеховских

Фото: пресс-служба САТОБ