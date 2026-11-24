25 ноября в регионе ночью облачно, днем облачно с прояснениями, ночью осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололед, днем местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед.

Ветер ночью юго-восточный 8-13 м/c, днем юго-западный 6-11 м/с, ночью местами порывы ветра 15-20 м/c.

Температура воздуха ночью -3, +2°С, днем -1, +4°С.

Температура воздуха 25 ноября в Самаре ночью -1, +1°С, днем -1, +3°С. На дорогах местами гололедица.

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.

Неблагоприятные метеорологические явления: налипание мокрого снега, гололед, ночью усиление юго-восточного ветра порывы 15-20 м/с.