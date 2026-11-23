25.11.2026 в 10.30 час. заместитель прокурора области Цымлов Д.И. проведет выездной прием жителей Исаклинского района.
Место проведения приема – прокуратура Исаклинского района Самарской области, расположенная по адресу: с. Исаклы, ул. Ленинская, 117.
25.11.2026 в 14.30 час. заместитель прокурора области Цымлов Д.И. проведет прием жителей Красноярского района Самарской области.
Место проведения приема: прокуратура Красноярского района, расположенная по адресу: Самарская область, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, 100.
Записаться на прием по тел. 8(846)332-29-44, 8(846)333-54-28 отдел по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области и в прокуратурах Исаклинского и Красноярского районов Самарской области.