Прокуратура Кировского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней ранее судимой местной жительницы. Она признана виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере).

Государственный обвинитель доказал, что женщина предоставила в компетентные органы недостоверные сведения о рождении в 2020 году ребенка, в связи с чем ей были назначены социальные выплаты.

В период с 2020 года по февраль 2025 года лжемать незаконно получила из регионального бюджета более 275 тысяч рублей.

С учётом мнения прокурора суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 450 тыс. рублей.

Подсудимая возместила ущерб в полном объеме.