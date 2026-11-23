Прокуратура Хворостянского района Самарской области провела проверку соблюдения трудовых прав несовершеннолетних.

Установлено, что подросток был допущен к осуществлению трудовой деятельности в отсутствие заключённого трудового договора.

Прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ (уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем).

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновный оштрафован на 5 тысяч рублей.

Незаконное привлечение несовершеннолетнего к трудовой деятельности пресечено.