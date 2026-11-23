24 ноября 2026 в школе №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель Самарской области им. воина-интернационалиста С.А. Кафидова пройдет встреча с лектором Российского общества «Знание», актрисой театра и кино Олеся Железняк.

Мероприятие состоится в рамках федерального проекта «Чтецкие программы», который реализует Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению Президента России Владимира Путина. Литературный клуб школы в октябре вошел в список самых активных в стране. Встреча соответствует целям и задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Встреча с одной из известных актрис страны станет наградой для учащихся гимназии, чей литературный клуб вошел в ТОП-30 победителей ежемесячного рейтинга проекта. Мероприятие пройдет в формате открытого диалога. Олеся Железняк расскажет, какие книги сопровождали ее в жизни, как они помогали и вдохновляли, а также поделится с ребятами секретами выразительного чтения.

Дата и время: 24.11.2026 в 13:00

Место: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Куйбышева, д. 23 (школа №8)