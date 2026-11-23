В субботу, 28 ноября, в 14.00 в Музее Эльдара Рязанова состоится лекция «Ширли-Мырли»: психология и кино» (18+). Ее прочитает практикующий психолог, когнитивист, специалист системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елена Баишева.

В работе психологов с фильмами есть два направления – кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии). На лекции посетителям предложат погрузиться во второе направление. Для этого эксперт использует собственную методику и разные подходы к изучению поведения людей – психоанализ, социальную и клиническую психологию.

Елена Баишева проведет анализ фильма «Ширли-мырли» (1995, 18+). Гости узнают, как меняется менталитет в зависимости от социальной среды, как трансформируется понятие нормы в разные периоды истории, а также выяснят, сколько на самом деле главных героев в ленте Владимира Меньшова.

– С одной стороны, этот фильм – простенькая комедия, – говорит Елена Баишева. – Но я предлагаю задать ему несколько глобальных вопросов. Через ответы на них можно будет понять глубину кинокартины и ее истинный замысел. Еще я настоятельно рекомендую перед посещением лекции пересмотреть «Ширли-мырли» и обратить внимание на героя Олега Табакова и его взаимодействие с мафией.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d3oFl8