Исполнилось 66 лет со дня выпуска первого автомобиля ЗАЗ-965, получившего в народе прозвище «Горбатый». Об этом пишет «Российская газета».

Модель встала на конвейер завода в Запорожье 22 ноября 1960 года. Всего выпустили около 60 тысяч машин, хотя мощности предприятия были невелики. Автомобиль оснащался двигателем мощностью 23 лошадиные силы, расположенным в задней части кузова.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что, несмотря на распространенную в те годы практику копирования зарубежных образцов, ЗАЗ-965 не являлся копией Fiat 600, а стал самостоятельно проработанной моделью. По его словам, автомобиль создавался как технологичная альтернатива гужевому транспорту для личных нужд населения.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отметил, что модель отвечала требованиям безопасности своего времени и имела лучшую компоновку, чем Fiat 600. Заднее расположение двигателя создавало проблему охлаждения, из-за чего появилась следующая версия с воздухозаборниками, прозванная «Ушастой».

Ведущий программы Top Geer при тестировании «Ушастого» ЗАЗ обнаружил люк под ногами водителя и предположил, что он предназначен для зимней рыбалки на льду. Кадаков пояснил, что люк на самом деле нужен для слива воды, попавшей в салон.

После «Ушастого» вышла еще одна модель ЗАЗ, которую за внешний вид прозвали «Мыльницей», пишет Лента.