С 2022 года примерно 21% компаний российских предпринимателей прекратили работу в Дубае на фоне финансовых трудностей и высоких расходов. Об этом 22 ноября сообщил журнал Forbes со ссылкой на основательницу агентства Wesupport Сабину Гасанову.

По данным консалтинговой компании Nikoliers, только в III квартале 2026 года в эмирате закрылись 30 из 107 российских брендов в сфере общепита и торговли одеждой. Среди них оказались рестораны группы Vasilchuki, заведения Ketch Up и кофейни Big Smile Coffee.

Уточняется, что российский бизнес привлекали высокий уровень потребительских расходов, благоприятные налоговые условия и возможность выхода на международный рынок. Однако значительная часть проектов оказалась убыточной, а дополнительным ударом стало обострение ближневосточного конфликта весной 2026 года.

Серьезные затраты возникали уже при регистрации компаний, следует из материала. По оценке Гасановой, открытие бизнеса и получение удостоверения резидента Emirates ID обходились в среднем в $9 тыс. Кроме того, совокупные операционные расходы могли превышать эту сумму в несколько раз.

Как поясняется в тексте, дополнительные сложности создавали банковские проверки. Финансовые организации ОАЭ тщательно изучали происхождение средств российских предпринимателей и возможные связи с лицами, находящимися под санкциями, пишут "Известия".