К концу 2025 года в стационарных медицинских учреждениях Самарской области осуществляли профессиональную деятельность 4583 врача, пишет Самара-МК.

Десятью годами ранее, по итогам 2015 года, этот показатель составлял 4496 специалистов. Соответствующую статистику представила администрация губернатора со ссылкой на Министерство здравоохранения региона.

Подавляющее большинство медицинских работников трудится непосредственно в областной столице. За десятилетний период количество специалистов в городских больницах Самары увеличилось с 2813 до 3012 человек.

В Тольятти кадровый состав остался практически стабильным: в 2015 году числилось 955 врачей, а к 2025 году их число достигло 958.

Министерство здравоохранения региона инициировало практику трудоустройства ординаторов второго года обучения на штатные должности врачей-стажеров. Данная мера реализуется в государственных медицинских организациях начиная с 2025 года.

Подобный подход позволяет молодым специалистам оперативно приобретать необходимый практический опыт и эффективно решать проблему дефицита медицинских кадров, сообщает 63.ру.