В преддверии Всемирного дня борьбы с сахарным диабетом в Самарской областной клинической офтальмологической больнице им. Т.И. Ерошевского прошел скрининг пациентов по профилактике диабетической ретинопатии. Акция организована совместно с Самарской городской поликлиникой № 13.

В акции приняли участие 64 пациента поликлиники № 13, значительной части которых выявили «сахарный диабет» в 2026 году.

«Сахарный диабет может приводить к серьёзным нарушениям зрения, которые долгое время развиваются незаметно. Поэтому каждому пациенту важно регулярно приходить на прием к офтальмологу, даже при отсутствии жалоб. Благодаря тесному взаимодействию с поликлиниками региона выстраиваем систему наблюдения, позволяющую своевременно выявлять осложнения и оказывать необходимую помощь. В 2025 году специалисты офтальмоэндокринологического консультативно-диагностического отделения проконсультировали более 16 тысяч пациентов, провели свыше 2,5 тысяч лазерных вмешательств», — отметила главный врач больницы им. Т.И. Ерошевского Ольга Павлова.

Пациентам проверяли остроту зрения, проводили авторефрактометрию, измеряли внутриглазное давление и провели осмотр глазного дна с расширением зрачка. По итогам консультации каждый получил медицинское заключение и необходимые рекомендации.

«Совместная работа со специалистами больницы Ерошевского позволяет не только выявлять возможные осложнения на ранних стадиях, но и обеспечить своевременное оказание специализированной медицинской помощи», — рассказала заведующая отделением № 3 поликлиники № 13 Юлия Алексеева.

Важной частью мероприятия стала лекция о влиянии сахарного диабета на здоровье глаз. Её провела заведующая офтальмоэндокринологическим консультативно-диагностическим отделением, кандидат медицинских наук Альфия Исхакова.

«Главная ценность скрининга заключается в возможности обнаружить изменения сетчатки ещё до появления выраженных нарушений зрения. На ранних стадиях мы можем определить необходимую тактику наблюдения и лечения, а при наличии показаний применить эффективные методы, в том числе лазерную коагуляцию сетчатки», — пояснила специалист.

Напомним, в Самарской области продолжается работа в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Фото: минздрав СО