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Андрей Орлов посетил Похвистневский район с рабочим визитом

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Министр здравоохранения Самарской области лично проконтролировал ход ремонтных работ в стационаре районной больницы и ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Венера.

Министр здравоохранения Самарской области лично проконтролировал ход ремонтных работ в стационаре районной больницы и ознакомился с работой нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке Венера.

В районе продолжается модернизация медицинской инфраструктуры. В стационаре Похвистневской больницы проводится капитальный ремонт благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Активная фаза строительно-монтажных работ сейчас идет на 2-м и 3-м этажах. Здесь уже полностью завершен демонтаж старых покрытий, перегородок, дверных блоков и инженерных сетей. Сейчас подрядчики ведут обшивку перегородок, ремонт потолков, а также монтаж современных систем водоснабжения и водоотведения.

"Этап демонтажа уже позади, сейчас мы переходим уже к чистовой отделке. Отдельно хочу отметить, что нам удалось смонтировать и запустить систему отопления до наступления морозов, что очень важно", - рассказал исполняющий обязанности главного врача Николай Микаскин.

Министр поручил активизировать работу с подрядчиком, чтоб ремонт был завершён в срок.

Вторым ключевым объектом визита стал новый фельдшерско-акушерский пункт. ФАП в поселке Венера открыт в этом году по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Министр проверил оснащение подразделения современным медицинским оборудованием, необходимым для базовой диагностики, оказания экстренной помощи и проведения диспансеризации.

"Наша задача - не просто обновить стены и оборудование в медицинских подразделениях, а создать комфортную среду для пациентов и достойные условия труда для медицинских работников. Учреждения первичного звена по-прежнему в центре нашего внимания. Профилактика, раннее выявление заболеваний, внедрение принципов здорового долголетия - ключевые задачи специалистов поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов, районных больниц, которые вносят вклад в сохранение здоровья и качества жизни жителей", - отметил Андрей Орлов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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