Сборная Самарской области - бронзовый призер чемпионата России по плаванию

С 6 по 11 ноября в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России по плаванию на короткой воде (25 м).

В командной эстафете 4×200 м вольным стилем сборная Самарской области в составе: Александр Кудашев, Кирилл Зиновьев, Георгий Злотников, Савелий Вишняков - заняла третье место.

Победу одержала команда из Санкт-Петербурга, серебро выиграла сборная Москвы.

Ранее Александр Кудашев взял личную медаль на дистанции 200 с баттерфляем.

Турнир стал отборочным этапом на чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который пройдет с 1 по 6 декабря в Пекине.

Фото: минспорта СО