В губернии с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения

Дроны помогают эконадзору быстрее патрулировать территории и обследовать большие и труднодоступные участки. Если система фиксирует признаки возможного нарушения, инспектор выезжает на место для детальной проверки.

С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях по статье 7.6 КоАП РФ. В Ставропольском районе зафиксированы случаи образования несанкционированных свалок — установлены их границы и характер отходов.

С начала года уже рассмотрено 840 дел. Работа ведётся в рамках регионального экологического надзора, который осуществляют министерство и муниципалитеты, сообщили в минприроды СО.

Фото: минприроды СО