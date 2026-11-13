12 ноября в Самарской области состоялась церемония вручения Премии «Серебряный гранат»

В этом году «Грань» отметила юбилей своего основателя и первого художественного руководителя – 12 ноября 2026 года исполнилось 90 лет со дня рождения Эльвиры Анатольевны Дульщиковой (1936 – 2011).

Многие, кто работает сейчас в «Грани», начинали еще при Эльвире Анатольевне. В числе первых актеров – Елена Прокопенко – сегодня она заведующая театральным архивом, Ирина Толкова – заведующая театральной труппой, гример Милена Свышинская, бутафор Андриян Однодворцев. В театре Дульщиковой более тринадцати лет играл и сегодняшний художественный руководитель Денис Бокурадзе.

В молодежной группе театра-студии «Грань» начинала и театральный художник Урсула Берг – соавтор спектаклей Дениса Бокурадзе последних лет.

В церемонии приняла участие министр культуры Самарской области Екатерина Матвеева.

«Путь театра — это удивительная история любви к своему делу. За полвека с небольшим вы прошли путь от любительской труппы до одного из самых узнаваемых театральных брендов России.

Новых вам аншлагов, смелых замыслов и той самой преданности делу, которая и превратила театральную студию, созданную Эльвирой Анатольевной Дульщиковой в профессиональный театр с уникальным подчерком под руководством Дениса Сергеевича Бокурадзе. Его умение собрать молодую, талантливую команду, созвучную самым смелым замыслам, его требовательность к себе и доверие к артистам превратили «Грань» в тот феномен, которым мы гордимся!» - сказала министр культуры.

Екатерина Матвеева поздравила коллектив театра с праздником и с юбилеем его основателя Эльвиры Дульщиковой. В этот день, на церемонии «Серебряный гранат» были вручены также Почетные грамоты министерства культуры Самарской области сотрудникам театра:

Ирине Толковой – заведующей труппой; Татьяне Богомоловой – заведующей литературным отделом; Денису Евневичу – ведущему актеру театра «Грань».

Фото: минкульт СО