13 ноября — Международный день слепых. Дата приурочена ко дню рождения Валентина Гаюи — француза, который в 1784 году открыл в Париже первую в мире школу для слепых детей, а позже создал такую школу и в России. Этот день напоминает о важности равных возможностей, доступности информации и создании условий для полноценного участия людей с нарушениями зрения в культурной и общественной жизни.

Эту важную миссию в регионе выполняет Самарская областная библиотека для слепых — специализированное учреждение культуры, которое обеспечивает незрячим и слабовидящим жителям региона доступ к литературе, знаниям, творчеству и общению.

Сегодня библиотека — это не только пространство для чтения, но и современный информационный, культурно-просветительский и реабилитационный центр.

Книги в доступном формате

В фонде библиотеки представлены издания, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги, издания с укрёпнённым шрифтом, рукодельные тактильные книги и другие специальные форматы литературы. Читатели могут получить книги в самой библиотеке, заказать их на дом, а также читать их на сайте учреждения. Для жителей отдалённых населённых пунктов области предусмотрена бесплатная почтовая пересылка специальных изданий. Всего насчитывается более 100 тыс. экземпляров литературы в специальных форматах.

Современные технологии и адаптация информации

Важную роль играет работа по созданию доступных информационных ресурсов. Специалисты изготавливают тактильные книги, рельефно-графические пособия, воспроизводят тексты шрифтом Брайля, записывают аудиокниги в собственной студии звукозаписи, снимают и монтируют видео с мероприятий.

Читатели также могут получить консультации у специалистов и реабилитолога по использованию компьютеров, мобильных устройств и тифлотехнического оборудования, освоить навыки работы с информационными ресурсами.

Культурная жизнь и творчество

Библиотека активно развивает культурно-просветительское направление: проводит литературные встречи, тематические мероприятия, экскурсии, выставки, мастер-классы, творческие фестивали, походы. Здесь действуют различные клубы по интересам, создающие возможности для общения, самореализации и раскрытия творческого потенциала.

Ежегодно проходят фестивали: Межрегиональный фестиваль художественного творчества инвалидов по зрению «Душа русской провинции — Сергей Аксаков», областной реабилитационный фестиваль инвалидов по зрению «На инфоВолне».

Доступность культуры во всём регионе

В этом году учреждение переехало в современное здание на ул. Ярмарочная, 49, которое позволяет проводить мероприятия с большим охватом участников.

Также деятельность библиотеки не ограничивается Самарой. Учреждение имеет сеть обособленных структурных подразделений и библиотечных пунктов в муниципальных образованиях области в Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Похвистнево, Кинель-Черкассах, Новокуйбышевске и Отрадном . Это позволяет расширять доступ к специальной литературе и культурным услугам для жителей разных территорий.

Новые инициативы и проекты

Библиотека постоянно развивается и ищет новые форматы:

-@vk.ru/wall-210653935_5201 (межрегиональная акция «Понять. Помочь. Дружить»), направленная на продвижение идей инклюзии и взаимопонимания;

- фестиваль «Женщина-талант» 12+, объединяющий девушек и женщин с инвалидностью, увлечённых творчеством.

-@vk.ru/wall-210653935_4962 (ведение приёма авторских работ для включения во второй патриотический поэтический сборник «Будет утро и светлым, и звонким…» 18+)

А 13 ноября в 17:00 в стенах библиотеки (г. Самара, ул. Ярмарочная, 49) для всех желающих отроется тактильная выставка изделий декоративно-прикладного творчества самарских мастеров «Найти своё: прикосновение к истокам» 6+, которая продлится до 25 февраля 2027 г.

Самарская областная библиотека для слепых доказывает, что современное учреждение культуры может быть пространством, где технологии помогают преодолевать барьеры, книга становится доступной каждому, а творчество и общение открывают новые возможности.

Фото: минкульт СО