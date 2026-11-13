В Сызрани сотрудники транспортной полиции и Совет ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте почтили память погибших при исполнении служебного долга

Сотрудники Сызранской транспортной полиции совместно с председателем Совета ветеранов полковником милиции в отставке Сергеем Дектяревым и кадетами волонтерской роты «Боевое братство» почтили память коллег, отдавших жизни за мир и безопасность граждан.

Участники мероприятия вспомнили поименно героев и минутой молчания почтили их подвиг. Сотрудники возложили цветы к памятным мемориалам.

Особое внимание было уделено памяти Харламова Василия Андреевича, 1921 года рождения, участника Великой Отечественной войны, награжденного медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией».

Из архивных документов личного дела: «Исключить из списков личного состава за смертью лейтенанта милиции Харламова В.А.». Трагедия произошла 25 марта 1961 года. Житель поселка на станции Переволоки застрелил своего соседа и тяжело ранил его мать. На место происшествия был вызван начальник линейного поста лейтенант Харламов. Рискуя собственной жизнью, он вошел во двор и попытался остановить преступника, однако тот выстрелом из ружья убил милиционера.

Имя Харламова В.А. увековечено на памятнике участникам локальных войн, расположенном в Сызранском Кремле у Вечного огня.

Память о погибших при исполнении долга – это пример мужества и верности присяге для нынешних сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте