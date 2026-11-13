В Сызрани сотрудники транспортной полиции и Совет ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте почтили память погибших при исполнении служебного долга

Я нашел ошибку
Главные новости:
Долина отметила, что перерыв будет недолгим, но в данный момент он ей крайне необходим.
Лариса Долина объявила о паузе в концертной деятельности
С помощью беспилотников уже выявлены нарушения в использовании водных объектов. В Отрадном возбуждено 25 дел об административных правонарушениях
В губернии с помощью беспилотников начали выявлять экологические нарушения
Температура воздуха 14 ноября в Самаре ночью +3, +5°С, днем +8, +10°С.
14 ноября в регионе дождь, до +11°С
На церемонии «Серебряный гранат» были вручены также Почетные грамоты министерства культуры Самарской области сотрудникам театра:
12 ноября в Самарской области состоялась церемония вручения Премии «Серебряный гранат»
По информации Приволжского УГМС в ближайший час с сохранением ночью и утром 14 ноября в Самарской области ожидается туман, с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
В ближайший час и до утра 14 ноября в Самарской области ожидается туман
Встреча с лектором Российского общества «Знание», актером театра и кино Игорем Жижикиным состоится 16 ноября в школе № 1 п.г.т. Стройкерамика муниципального района Волжский.
Актер Игорь Жижикин выступит перед школьниками региона
ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой БПЛА на промышленное предприятие в Самарской области,  сообщает информационный центр СК России.
СК России возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой БПЛА в Самарской области
В Самаре в 2026 году остановочные павильоны появятся на 20 локациях. 14 конструкций уже установлено на улицах Трубной/Эльтонской, Парниковой, Ракитовском шоссе и в других точках города.
В Самаре установят еще порядка 6 остановочных павильонов до конца года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.98
0.32
EUR 92.33
-0.37
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Справочник
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тактильная выставка «Найти свое: прикосновение к истокам» откроется в Самаре
В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Весь список
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Сызрани сотрудники транспортной полиции и Совет ветеранов Сызранского ЛО МВД России на транспорте почтили память погибших при исполнении служебного долга

339
Сотрудники Сызранской транспортной полиции совместно с председателем Совета ветеранов полковником милиции в отставке Сергеем Дектяревым и кадетами волонтерской роты «Боевое братство» почтили память коллег, отдавших жизни за мир и безопасность граждан.

Сотрудники Сызранской транспортной полиции совместно с председателем Совета ветеранов полковником милиции в отставке Сергеем Дектяревым и кадетами волонтерской роты «Боевое братство» почтили память коллег, отдавших жизни за мир и безопасность граждан.
Участники мероприятия вспомнили поименно героев и минутой молчания почтили их подвиг. Сотрудники возложили цветы к памятным мемориалам.
Особое внимание было уделено памяти Харламова Василия Андреевича, 1921 года рождения, участника Великой Отечественной войны, награжденного медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга» и «За Победу над Германией».
Из архивных документов личного дела: «Исключить из списков личного состава за смертью лейтенанта милиции Харламова В.А.». Трагедия произошла 25 марта 1961 года. Житель поселка на станции Переволоки застрелил своего соседа и тяжело ранил его мать. На место происшествия был вызван начальник линейного поста лейтенант Харламов. Рискуя собственной жизнью, он вошел во двор и попытался остановить преступника, однако тот выстрелом из ружья убил милиционера.
Имя Харламова В.А. увековечено на памятнике участникам локальных войн, расположенном в Сызранском Кремле у Вечного огня.
Память о погибших при исполнении долга – это пример мужества и верности присяге для нынешних сотрудников полиции, сообщает  пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

 

Фото:   пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
14 ноября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Платить добром»). Праздничное мероприятие пройдет в Драматическом театре им. А.Н. Толстого.
13 ноября 2026, 16:42
В Сызрани пройдет Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
14 ноября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома» («Платить добром»). Праздничное мероприятие... Общество
281
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие.
10 ноября 2026, 17:14
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие
В честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации в актовом зале Сызранского ЛО МВД России на транспорте прошло торжественное мероприятие. Общество
759
В сентябре 2026 года в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 4 медицинских специалиста. В их числе — врач анестезиолог-реаниматолог, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики и врач-педиатр.
10 ноября 2026, 14:28
Штат Сызранской больницы в сентябре пополнили 4 врача
В сентябре 2026 года в Сызранскую центральную городскую и районную больницу трудоустроились 4 медицинских специалиста. В их числе — врач... Здравоохранение
1014
  • Перерасчёт за отопление: если в квартире холоднее нормы
В центре внимания
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
13 ноября 2026  13:53
В Самарской области четыре человека погибли после удара по предприятию
805
В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
13 ноября 2026  13:10
В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений
532
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
13 ноября 2026  10:44
В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги
711
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
12 ноября 2026  18:11
Приметы: что можно и чего нельзя делать в пятницу 13-го
687
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
12 ноября 2026  12:04
Более 1300 квадратных метров тротуарной плитки отремонтировано в Самаре за 2026 год
416
Весь список