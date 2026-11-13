Сотрудник самарского Росреестра получил медаль за помощь СВО

Самарский Росреестр с гордостью сообщает, что сотрудник Управления был удостоен высокой награды. 12 ноября в День профсоюзов Самарской области состоялась торжественная церемония награждения.

Гвардии майор, заместитель командира батальона Александр Валерьевич Ламзинов вручил медали 27-й Гвардейской дивизии «За заслуги» тем, кто внес значительный вклад в оказание гуманитарной помощи и поддержки участникам СВО. Среди награжденных — Сергей Гаршин, сотрудник регионального Росреестра, председатель совета по делам молодежи Комитета Самарской областной территориальной организации Профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ и активист волонтерского движения. С первых дней проведения специальной военной операции он вместе с коллегами-единомышленниками принимает активное участие в сборе помощи и отправки грузов для наших бойцов.

«Огромная честь для меня – получить эту награду. Эта медаль является признанием не только моих заслуг, но и заслуг моих коллег. Мы совместными усилиями вносим свой вклад в общее дело – победное завершение специальной военной операции». – отметил Сергей Гаршин.

Поздравляем Сергея с достойной наградой! Его усилия и достижения заслуживают самого глубокого уважения и признания. Пусть эта медаль станет началом новых успехов и свершений!

Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области регулярно демонстрируют свою активную гражданскую позицию, объединяя усилия для поддержки фронта и обеспечивая бойцов необходимыми ресурсами.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области