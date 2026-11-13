Названа дата введения единых учебников по русскому и литературе

С 1 сентября 2027 года российские школьники будут изучать русский язык и литературу по единым учебникам. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Планируем с 1 сентября 2027 года уже начать введение единых учебников по русскому языку и литературе в 10–11-х классах, а с 1 января начать апробацию», — заявил Сергей Кравцов. Его речь прозвучала на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности «Русский язык — язык дружбы и братства», ее передает РИА Новости.

Кравцов отметил, что окончательное решение будет принято после прохождения апробации. Специалисты сначала оценят учебные материалы.

С 1 сентября 2026 года российские школы перешли на единую линейку государственных учебников истории. Новые учебники обществознания начали использовать в 9–10-х классах. Кроме того, для пятиклассников со следующего учебного года предусмотрен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России».