В Самаре женщина оштрафована за обман покупателя при продаже коллекционной монеты

Прокуратура Красноглинского района г. Самары поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой 43-летней местной жительницы. Она признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Государственное обвинение доказало, что в феврале 2026 года женщина разместила на сайте объявлений информацию о продаже коллекционной монеты стоимостью 42 тыс. рублей. В тот же день с ней связался ранее незнакомый мужчина, изъявивший желание приобрести монету, и перевел денежные средства на указанный ею счет. После получения денег она сообщила покупателю, что отправит монету почтой, однако фактически делать этого не намеревалась.

На похищенные деньги лжепродавец купила планшет и два телефона.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приобретенная техника конфискована в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.