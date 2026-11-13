В Октябрьске после вмешательства прокуратуры восстановлено водоснабжение в доме участника СВО

Прокуратура города Октябрьска Самарской области провела проверку по обращению участника специальной военной операции.

Установлено, что на протяжении 24 дней в частный дом заявителя на ул. Хвойной в г. Октябрьске не поступала холодная вода. Отключение водопровода было связано с износом и ветхим состоянием резервуара водонапорной башни.

Прокуратура города внесла руководителям муниципального образования и городского водоканала представления.

По результатам прокурорского вмешательства ответственные службы провели ремонт оборудования, водоснабжение в домовладении заявителя, а также еще в девяти домах, расположенных на ул. Хвойной, восстановлено.

Обоснованность и законность расчета за периоды пребывания жителей без водоснабжения находится на контроле прокуратуры города.