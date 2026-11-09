Реализация нацпроектов и строительство социальных объектов: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

В понедельник, 9 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами областного правительства. Один из ключевых вопросов повестки – реализация региональных составляющих национальных и федеральных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным.

«У нас завершается календарный год. Традиционно в ноябре смотрим, где достигли результатов, где стоит усилиться», – сказал руководитель области.

С докладом о текущей ситуации выступил заместитель председателя Правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк. Было отмечено, что в 2026 году в Самарской области реализуется 12 национальных проектов, в составе которых – 44 региональных проекта. По информации руководителя профильного министерства, на их реализацию предусмотрено 29,3 млрд рублей, что почти на 2 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Основной объем средств, как отметил Павел Финк, направлен на строительство и капитальный ремонт 60 объектов и благоустройство 237 общественных пространств. В настоящее время проведен капитальный ремонт 35 объектов, в числе которых 20 школ, 6 детских садов, 4 колледжа, 5 участков автомобильных дорог, а также построен офис врача общей практики в Чапаевске, завершены работы на 112 общественных пространствах, благоустроено 100 дворовых территорий.

«Уровень достижения ключевых параметров реализации нацпроектов составляет 95,7%. Регион на 30-м месте по России, – подчеркнул министр. – В 2027 году на реализацию национальных проектов в регионе предусмотрено 35,6 млрд рублей. Эти средства будут направлены на благоустройство 209 общественных пространств, строительство и капитальный ремонт 68 объектов капитального строительства».

Говоря о показателях, Павел Финк также выделил направления с сохраняющимися рисками и озвучил предложения по дальнейшей организации работы.

Еще одна тема – строительство социальных объектов – оказалась в фокусе внимания участников оперативного совещания.

Заместитель председателя Правительства Самарской области – министр строительства Алексей Тихомиров доложил о текущем статусе работ по таким объектам, как поликлиника в Кинеле, школа по улице К. Маркса в Сызрани, дом-интернат для престарелых и инвалидов в Самаре и дом культуры в селе Усолье Шигонского района.

Заслушав доклады профильных министров, губернатор дал конкретные поручения. В частности, сделав акцент на развитии цифровизации, Вячеслав Федорищев поручил создать Центр содействия строительству. «К концу года докладываете о начале работы такого центра. Никаких пилотных проектов. Все объекты капитального строительства должны быть туда заведены и работать», – поставил задачу руководитель области.

Еще одно поручение касалось оснащения ключевых объектов строительства камерами, позволяющими в онлайн-режиме контролировать ход работ.

«Не раз говорили о том, что объективный контроль – это не когда министр ездит по всем объектам и не бывает на работе», – напомнил Вячеслав Федорищев, подчеркнув, что руководитель регионального минстроя должен выезжать на площадку, когда в онлайн-режиме видит нехватку людей или ресурсов.

«В центрах содействия строительству искусственный интеллект как раз на основании камер считает силы и средства. Через неделю на ключевых объектах должны быть установлены онлайн-камеры, а их трансляции выведены в кабинет председателя Правительства Самарской области и в ваш», – акцентировал глава региона, обращаясь к Алексею Тихомирову.

Отдельные поручения Вячеслав Федорищев дал и по реализации национальных проектов.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области