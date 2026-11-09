В 2026 году в Самаре прошли процедуру приемки 410 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

9 ноября в рамках оперативного совещания под председательством главы города Самары Ивана Носкова Департамент управления имуществом администрации городского округа Самара представил отчет о ходе подготовки муниципальных квартир к передаче жителям аварийного фонда. В 2026 году администрацией города Самары прошли процедуру приемки 410 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Из аварийных домов уже расселено 152 семьи, 123 из которых предоставлены квартиры, а 29 семьям произведена выплата возмещения.



Все жители перед оформлением документов смогут ознакомиться с новой квартирой в сопровождении сотрудника Департамента управления имуществом городского округа Самара. Квартиры, которые равнозначны по общей площади ранее занимаемым, предоставляются в новостройках.



«В этом году мы полностью расселили 58 домов в центральной части города в Ленинском и Самарском районах, а также в Кировском, Октябрьском, Красноглинском и Промышленном районах. Эти аварийные строения теперь готовы к сносу. Напомню, что дом считается расселенным только после того, как все жители фактически получили либо квартиры, либо денежные возмещения на их приобретение. Поскольку работа по оформлению жилья продолжается, количество расселенных домов к концу года еще возрастет. За два года городу удалось снести после расселения 78 аварийных зданий», – пояснила руководитель Департамента управления имуществом администрации города Самары Маргарита Шерстнева.



В ходе приемки квартир комиссия Департамента управления имуществом администрации городского округа Самара утвердила соответствие предоставляемого жилья нормативным требованиям к внешнему виду и функциональной готовности. Комиссией тщательно проверялось состояние отделки, инженерных систем и соответствие техническим условиям контракта. В каждой квартире имеется необходимый набор оборудования: сантехника, кухонные плиты.

Фото: пресс-служба администрации Самары