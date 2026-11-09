Самарцев приглашают на Осенний фестиваль ГТО

28 ноября в Самаре состоится Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На площадке Дворца легкой атлетики (ул. Физкультурная, 101) жители города от 6 до 70 лет и старше смогут выполнить нормативы для получения знаков ГТО: наклон вперед из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из виса на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10, бег на различные дистанции, смешанное передвижение на 1000 метров и метание теннисного мяча в цель.



Для участия потребуется регистрация и получение уникального идентификационного номера (УИН) на портале www.gto.ru, личная фотография в системе и медицинский допуск к выполнению нормативов комплекса ГТО. Организатор Фестиваля ГТО - Департамент физической культуры и спорта администрации городского округа Самара.



Предварительные индивидуальные и коллективные заявки принимаются на электронные адреса центров тестирования:

- (МБУ ДО СШ № 7 г.о. Самара), тел. +7 846 247 83 93;

- (МАУ г.о. Самара «Олимп»), тел. +7 846 994 37 02;

- (МБУ ДО г.о. Самара «СШОР № 6»), тел. 377 39 44;

- (МБУ г.о. Самара ФСЦ «Чайка»), тел. +7 846 950 51 45.

Фото: пресс-служба администрации Самары