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Локальные производители региона представили свою продукцию на ярмарке от центра «Мой бизнес»

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Большую ярмарку «Мой бизнес 63» приурочили к празднованию Дня народного единства. В течение трех дней, 6-8 ноября, она работала на территории крупной городской ярмарки.

Большую ярмарку «Мой бизнес 63» приурочили к празднованию Дня народного единства. В течение трех дней, 6-8 ноября, она работала на территории крупной городской ярмарки. Маркет собрал на своей площадке несколько десятков производителей уникальной продукции: сувениров, предметов интерьера, украшений, сладостей.

«Мы сами собираем травы, ягоды, фасуем их и реализуем по Самарской области. Бизнес этот начался, когда я 9 лет назад переехал жить из Самары в Борское. Наверное, на генном уровне у меня пошло такое хобби, которое, со временем, переросло в что-то более масштабное», - рассказывает о своей продукции Дмитрий Голяшев.

В рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» выставки-продажи регулярно проводятся областным минэкономразвития и региональным центром «Мой бизнес» как самостоятельные мероприятия, и в рамках крупных региональных событий.

«Ярмарки продукции зарекомендовали себя как эффективный канал сбыта продукции и расширения клиентской базы предпринимателей и самозанятых. Мы впервые включились в крупную городскую ярмарку и надеемся, что продукция наших региональных мастеров найдет своих покупателей, а предприниматели получат новых клиентов, отзывы о своей продукции и интересные коллаборации с другими участниками ярмарки», - рассказала руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

Гигантские шоколадные плитки представила участница ярмарки Юлия Лелека. По её словам, это оригинальный, вкусный и эффектный подарок, который пользуется спросом у сладкоежек по всей стране - от Калининграда до Хабаровска.

«Изначально мы продвигались только онлайн, но вот благодаря ярмарке мы можем вживую показать свой продукт, продемонстрировать его для людей», - прокомментировала Юлия Лелека.

Анонсы предстоящих мероприятий, в том числе ярмарок, публикуются в разделе «Календарь мероприятий» сайта mybiz63.ru.

Предпринимателям региона доступны и другие инструменты господдержки: помощь с сертификацией, сбытом, маркировкой «Честный знак», льготные финансовые инструменты и др. Получить консультацию или услугу можно в любом из 11 центров «Мой бизнес» Самарской области.

 

Фото:   минэкономразвития Самарской области

Ярмарка «Мой бизнес 63» прошла на территории Муниципальной ярмарки в Самаре. 

Точный адрес: улица Партизанская, 55Е (это пересечение улиц Киевской и Тухачевского). 

Муниципальная ярмарка

  • Адрес: Самара, ул. Партизанская, 55Е.
  • Часы работы: пт, сб 08:00–18:00; вс 09:00–17:00.

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Комментарии

9 ноября 2026 18:56
Где происходило сие действо? Куча статей по этому поводу, а даже непонятно, в каком городе губернии расположена эта ярмарка! Ау, журналисты!
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