В Самаре представили успешные проекты региона в сфере кинематографии

6 ноября 2026 года в камерном зале Центра российской кинематографии (ЦРК) «Художественный» состоялось заседание Общественного совета при министерстве культуры Самарской области. Ключевой темой встречи стала презентация перспективных проектов региона, направленных на развитие кинопроизводства, патриотического воспитания и поддержку молодых талантов.

Заседание открыла председатель Общественного совета Ирина Владимировна Цветкова. Она подчеркнула, что кино сегодня — это не только искусство, но и мощный инструмент формирования региональной идентичности.

Спикеры презентовали свои инициативы, охватывающие все этапы создания фильма — от детского творчества до привлечения федеральных бюджетов:

Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий, представил доклад «Успешный опыт реализации проектов в сфере кино Центра российской кинематографии им. Т.А. Ивановой». Спикер рассказал о том, как главная региональная площадка стала не просто кинотеатром, а полноценной базой для продвижения кинопроектов.

Татьяна Герасимчук, руководитель НКО «Форсайт» и автор проекта «Девочка Таня, живи!», подняла тему «История в главной роли: как через кино говорить с молодёжью о Героях». Проект, посвященный сохранению исторической памяти, получил высокую оценку членов совета как эффективный формат работы с подрастающим поколением.

Краснов Алексей, председатель Самарского областного отделения Союза кинематографистов РФ и Одерусов Дмитрий, директор кинофестиваля "Кино - детям" осветили деятельность Самарского отделения Союза кинематографистов. Среди кинопроектов Союза - фильмы «Правнуки Победы», «Лес Памяти», «Самарский драматический. Страницы истории».

Екатерина Куричева, сценарист, режиссёр анимационного кино и руководитель детской киностудии «Печка» (ЦДТ «Перспектива»), в презентации «Профессиональная анимация в Самаре. Миф или реальность» доказала, что столица региона способна выпускать конкурентоспособный анимационный продукт.

Людмила Панова, консультант АНО «Центр кинопроизводства Самарской области», выступила с темой «Привлечение федеральных кинокомпаний в регион». Спикер презентовала возможности центра для активного привлечения федеральных кинокомпаний в регион.

По традиции, официальная часть завершилась практическим блоком. Участники встречи посетили Детский культурно-просветительский центр кинотеатра «Художественный». Пространство было создано в рамках национального проекта «Семья» и оснащено современным оборудованием.

В новом пространстве дети и родители могут не только смотреть кино, но и знакомиться с историей кинематографа, узнавать о создании картин и пробовать самостоятельно заниматься творчеством. Здесь ребятам прививают интерес к культуре, искусству и истории своего региона, а также приобщают к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Члены Общественного совета отметили, что такие площадки формируют кадровый резерв для региональной киноиндустрии.

Фото: минкульт СО